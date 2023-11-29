أردوغان: نتنياهو جزار غزة، ووقف إطلاق النار الدائم من الأولويات

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تقلل من الأمل فى تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار

وأوضح خلال تصريحات له اليوم أنه يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار فى غزة.

وركز على أن الجرائم التي يرتكبها نتنياهو تعد معاداة للسامية وتعرض حياة اليهود فى أنحاء العالم للخطر.

إقامة الدولة الفلسطينية

وشدد على أن الحل الأمثل فى المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقال:"نتنياهو سجل لنفسه لقبًا فى التاريخ وهو جزار غزة".

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سفينة مساعدات

وأضاف: سفينة ثانية سوف تنطلق اليوم محملة بإجمالى 1500 طن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.