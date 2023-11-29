بعد غيابها لشهور، ميكروباصات فيكتوري الفان تعود للسوق المصرية
ميكروباصات فيكتوري الفان، شهد السوق المحلي خلال عام 2023، مشكلات في استيراد سيارات وميكروباصات فيكتوري الفان، حتى أعلن اليوم الوكيل المحلي عن توفير ميكروباصات فيكتوري الفان، ولكن بزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة.
ووفقا لما أعلنه الوكيل المحلي لسيارات الفان الجديدة فيكتوري فان لنقل البضائع في مصر في الفترة الحالية، فإنه يمكن الآن الحصول على سيارة نقل البضائع الكبيرة بكل سهولة من قبل الشركة.
أسعار ميكروباصات فيكتوري الفان
وتتوفر السيارة في مصر بسعر يبدأ من 399.990 ألف جنيه.
وتطرح السيارة في مصر بمحرك 1300 سي سي بقوة 86 حصان وباور ستيرينج وحساسات للركن بالإضافة إلى تكييف أمامي وخلفي وجنوط سبور وزجاج كهربائي ومصابيح ضباب.
وزودت ميكروباصات فيكتوري الفان، بتكييف خلفي لتقديم أفضل كفاءة تبريد، كما تقدم بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم.
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