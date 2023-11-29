الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أكثر من 48 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

مزاد سيارات،فيتو
مزاد سيارات،فيتو

انطلقت أمس الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 فعاليات المزاد العلني، لبيع سيارات وكذلك بضائع متنوعة لجمارك سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية، والسلوم، والسويس وكذلك السخنة.

حصيلة مزاد  سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس والسخنة

وبلغ اجمالي حصيلة البيع  ثمانية واربعون مليون ومائة وستة عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيه حيث بلغت حصيلة بيع (19) لوط بجمارك الإسكندرية والسلوم مبلغ  ستة وثلاثون مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة جنيه
وبلغت حصيلة بيع(17) لوط بجمارك السويس والسخنة مبلغ أحد عشر مليون وستمائة وثمانية واربعون ألف وتسعمائة وخمسون جنيه.

Advertisements

جدير بالذكر ان البيع يتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى ولا يجوز استخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

وجاء المزاد تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، تقوم الجمارك في التخلص من الراكد والمتروكات داخل الساحات بالموانئ المصرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيارات مزاد سيارات جمارك الإسكندرية السلوم السويس

مواد متعلقة

راندا البحيري ومروة عبد المنعم تزوران معرض نيبو للذهب (صور)

معيط: الدولة تتخذ كافة السبل لتعزيز مشاركة شرائح المجتمع في خطط الحكومة والسياسات المالية.. والنموذج الوطني للموازنة التشاركية يسهم في التنمية المستدامة

معيط: النموذج الوطني للموازنة التشاركية يدعم توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

الجمارك: تقديم كل التسهيلات للإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح

خبراء الضرائب: 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

آخر مستجدات إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

غضب داخل الأهلي بسبب تراجع أداء فريق كرة القدم وتخبط كولر.. الخطيب يتدخل لإنقاذ الموقف.. وقريبا حسم عدد من الصفقات

للراغبين في الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المصري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية