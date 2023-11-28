تحقيق رقم قياسى فى المبيعات يدفع تسلا لخفض أسعار السيارات الكهربائية

سيارات تسلا، شهدت أسعار سيارات تسلا تراجعا كبيرا فى الدول الأوروبية، وذلك لتحسين مبيعات السيارات الكهربائية عالميآ وتجنبا للخسائر المالية، بالإضافة إلى تحقيق عدد قياسي من المبيعات في الربع الرابع من العام الجارى 2023 وتحقيق الهدف السنوي المتمثل في 1.8 مليون عملية تسليم.





وأكدت تسلا على أنها سلمت 435.059 مركبة في الربع الثالث، بانخفاض قدره 6.6 % عن الربع السابق ، ولكن بزيادة قدرها 26.5 % على أساس سنوي، وأخطأت شركة تيسلا هدف الإنتاج والتسليم الذي حدده مستثمرو وول ستريت.

Advertisements

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيلوم ماسك، أن “عمليات الإغلاق الصيفية” كانت ضرورية لترقيات المنتجات الأخيرة، مثل الطراز 3 المحدث والموديل Y الذي تم الكشف عنه مؤخرًا للسوق الصينية، وأرجعت تسلا الانخفاض المتسلسل في الإنتاج إلى “فترات التوقف المخطط لها لتحديث المصنع”.

سيارات تسلا، فيتو

خفض أسعار السيارات الجديدة

وأكدت تسلا، على أنها خفضت أسعار السيارات الجديدة بما يصل إلى 6300 دولار في الولايات المتحدة، تضم تخفيضات أسعار تسلا سيارات Model 3 وModel Y وModel S وModel X المعروضة،

يحصل الطراز Tesla Model 3 للدفع الخلفي على خصومات تصل إلى 2700 دولار، مع إدراج السيارة الأكثر بأثمان معقولة بسعر 36260 دولارًا.

يشهد الطراز 3 طويل المدى AWD تخفيضات أكبر في التسعير تصل إلى 3300 دولار في بعض الحالات، حيث تبدأ من 43230 دولارًا.

أما بالنسبة للطراز 3 Performance، فإن الخصومات تصل إلى 3700 دولار، ويبدأ التسعير من 47420 دولارًا.



الطراز Y، يبلغ سعر القطع الأساسي للدفع الخلفي 3000 دولار، مما يعني أنه يمكنك الحصول على واحدة بسعر يبدأ من 40,910 دولار.

يشهد الطراز Y Long Range AWD تخفيضًا متوسطًا قدره 2500 دولار، مع إدراج الأمثلة ذات الأثمان المعقولة على موقع Tesla الإلكتروني بدءًا من 46540 دولارًا



ويشهد الطراز X خصومات تصل إلى 6,300 دولار، مع أثمان منخفضة تصل إلى 75,660 دولارًا، في حين يحصل الطراز X Plaid على خصم يصل إلى 3,800 دولار، بدءًا من 93,190 دولارًا.

من الواضح أن هذه صفقات جيدة ويجب أن تعلم أنها لا تتضمن الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار والذي تكون جميع سيارات الطراز 3 والطراز Y مؤهلة له.

يمكن أيضًا الحصول على حوافز إضافية للعملاء في مختلف الولايات الامريكية، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي الفيدرالي، مما يعني أنه يمكن الحصول على سيارة Tesla Model 3 RWD بأقل من 30 ألف دولار.

ويذكر أن تسلا أنتجت 430.488 سيارة في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض 10 % عن الربع السابق ولكن زيادة بنسبة 25 %على أساس سنوي للشركة.