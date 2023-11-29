تايلاند ترحب بإطلاق حماس سراح اثنين آخرين من رعاياها
رحب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن مواطنين إضافيين من مواطني بلاده، ممن تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.
وقال الوزير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "يسعدني أن أرحب شخصيًّا باثنين إضافيين من الرهائن التايلانديين كان أُطلق سراحهما للتّو ووصلا إلى مستشفى في تل أبيب".
وأضاف "تغمرك المشاعر الدافئة عندما ترى كيف اصطف أصدقاؤهما الذين أفرج عنهم سابقًا للتّرحيب بهما وتقديم الدعم المعنوي لهما".
وأفرجت حماس عن 19 تايلانديًّا حتى الآن في إطاراتفاق هدنة مؤقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وتقول وزارة الخارجية إن 13 آخرين لا يزالون محتجزين.
وقتل 39 تايلانديًّا في الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت جماعة تايلاندية مسلمة تحدثت مباشرة مع حماس يوم الاثنين إنها ركزت جهودها على ضمان أن يكون رهائن تايلاند من بين أوائل الذين يتم إطلاق سراحهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية إنه تم استشارة بعض جهات فاعلة.
وبلغ عدد العمال التايلانديين في مجال الزراعة في إسرائيل قبل الحرب بين إسرائيل وحماس نحو 30 ألفًا وهم يشكلون واحدة من أكبر مجموعات العمالة الوافدة في إسرائيل.
وتقول الحكومة إن ما يقرب من تسعة آلاف عامل أعيدوا إلى بلادهم.
ومن المقرر أن يعود التايلانديون المفرج عنهم إلى بلادهم هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الخارجية التايلاندي إلى إسرائيل.
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