ليبرمان: وقف إطلاق النار المطول في غزة انتصار لحماس

علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، على المحادثات الجارية بشأن وقف طويل لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس

وأكد ليبرمان على ضرورة ألا توافق الحكومة الإسرائيلية بأي حال من الأحوال على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس دون تحقيق أهداف الحرب.

وقال إن معنى وقف إطلاق النار لفترة طويلة دون تحقيق أهداف الحرب، سيكون انتصارًا لحماس، واستمرار حكم يحيى السنوار - وهو الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررًا قاتلًا بالردع الإسرائيلي.

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مستوطن في الجنوب أو الشمال

وأوضح: لن يعود أي مستوطن في الجنوب أو الشمال إلى منزله".

وأضاف: يجب إطلاق سراح جميع المختطفين، والقضاء على حماس وقادتها، سواء في إسرائيل أو في الخارج.. ويحرم أن يموت أحدهم ميتة طبيعية".

التدمير الكامل لكافة البنى التحتية لحماس

وشدد على ضرورة التدمير الكامل لكافة البنى التحتية لحماس داخل القطاع، وطرد حزب الله إلى ما هو أبعد، طبقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.