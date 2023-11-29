الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أهالي غزة يواجهون تهديدا أكبر من القصف العسكرى، بيان عاجل من الصحة العالمية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت منظمة الصحة العالمية، إن نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة.

تمديد الهدنة

ووصفت منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها "قطرة في محيط".

القصف العسكري

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص.

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 نقص حاد في الرعاية الصحية

ويعاني المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان من نقص حاد في الرعاية الصحية وعدم تلقي العلاج اللازم. هذا يعزز المخاطر الصحية للسكان ويعرض حياتهم للخطر.

جدير بالذكر أنه قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، أدت لوجود نحو 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية، وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

 

معاناة أهالي غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم، و500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، ونحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال.

 

تعطل الخدمة الصحية في غزة

وأكد أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية، تخطت طاقتها الاستيعابية، وعدد كبير من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

نقص الأدوية وانتشار الأمراض في غزة

وأوضح أن 225 ألفا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفا يعانون أمراض الربو والقلب.

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غزة الصحة العالمية الهدنة

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