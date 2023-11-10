ليبرمان يدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله لعدم تكرار سيناريو طوفان الأقصى

دعا أفيجدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله اللبناني، خوفامن تكرار سيناريو 7 أكتوبر الماضي من إطلاق حماس للعملية العسكرية طوفان الأقصى.

توجيه ضربة لحزب الله اللبناني

ونشر ليبرمان، وزير الحرب السابق، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس" صباح اليوم الجمعة، طالب فيها الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة حاسمة لحزب الله اللبناني، بدعوى عدم تكرار ما جرى في جنوب إسرائيل، من عملية "طوفان الأقصى" شمالي البلاد.

وشدد ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، على ضرورة انتقال بلاده من سياسة المهادنة إلى سياسة الحسم مع "حزب الله"، مجددا مطالبته بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بإبعاد عناصر وقوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

ويوم الأحد الماضي، نشر أفيجدور ليبرمان، تغريدة أكد من خلالها أن مستوطني الشمال الإسرائيلي لن يعود أحد منهم إلى أماكنهم عندما يرون عناصر "حزب الله" على السياج، ولا بد من إبعاد قوات الحزب اللبناني لما بعد نهر الليطاني.

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من ناحية اخرى نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إن القتال ضد حركة حماس في غزة سيستمر وإن كان سيشمل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مواقع القتال، معتبرًا أن وقف إطلاق النار سيكون استسلامًا للحركة.

هدنة إنسانية لأكثر من ثلاثة أيام في غزة

وقال نتنياهو، بحسب الشبكة "في مواقع محددة، ولفترة محددة، ساعات قليلة هنا، وساعات قليلة هناك، نريد أن نسهل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مناطق القتال، ونحن نفعل هذا".

وكانت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية نقلت في وقت سابق اليوم عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ صحفيين بأنه كان قد طلب من نتنياهو هدنة إنسانية لأكثر من ثلاثة أيام.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ شبكة فوكس نيوز بأنه لم يتفق مع الإدارة الأمريكية على كل شيء، قائلًا إن "واحدًا من الأشياء التي لم نتفق عليها هو وقف لإطلاق النار".

أضاف "وقف إطلاق النار مع حركة حماس يعني الاستسلام لها... ومن ثم فإنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن".

إلحاق الهزيمة بحماس

وتابع "لا نريد السعي لحكم غزة. ولا نريد السعي للاحتلال؛ لكننا نسعى لمنحها وإيانا مستقبلًا أفضل في الشرق الأوسط كله. وهذا يتطلب إلحاق الهزيمة بحماس. لقد وضعت الأهداف، لكني لم أضع جدولًا زمنيا لتحقيقها، لأنه كما تعرفون الأمر قد يستغرق وقتا أطول".

وبحسب "سي. إن. إن"، فقد أبدى بايدن تفاؤله بشأن تحرير أكثر من 200 محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، بينهم أمريكيون، قائلًا "متفائلون؛ الأمور تمضي قدمًا". وقلل بايدن من أهمية المخاوف بشأن ما إذا كان نتنياهو ينصت إلى الولايات المتحدة، لكنه قال بحسب الشبكة إن العملية "استغرقت وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل".

وكانت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت أمس الخميس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل وافقت على هدن "تكتيكية".

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن الهدن تعني توسيع ممرات إنسانية بدأ تحديدها مؤخرًا للسماح لسكان غزة بالتوجه من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعيدًا عن المناطق التي يحتدم فيها القتال.

وأضاف المسؤول أنه سيتم فرض هذه الهدن لمدة أربع ساعات في حي مختلف بشمال غزة كل يوم مع إخطار السكان قبل ثلاث ساعات من الموعد المحدد.

وبحسب المسؤول، سيكون بمقدور السكان استغلال هذا الوقت إما للتوجه جنوبًا عبر الممرين الإنسانيين اللذين أنشأتهما إسرائيل، أو مغادرة منازلهم من أجل التزود بالغذاء والدواء والمساعدات الأخرى.

لكن، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس نفى التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل.

وقال النونو في بيان إن "المحادثات مستمرة حول الهدنة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".

ونقلت شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قوله إن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقف للعمليات العسكرية لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة يوميًّا.

وتواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية بقطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجومًا مباغتًا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.