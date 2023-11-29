الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تؤكد ضرورة استمرار وصول المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إن زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي أصبحت ممكنة بفضل الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، يجب أن تصبح "أمرا طبيعيا جديدا".

عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تصريحات لشبكة CNN، إنه من المهم أن يستمر تكثيف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت باور: "أنه أمر بالغ الأهمية ولهذا السبب نسعى مع شركائنا الدوليين للاستفادة الكاملة من هذا التوقف، ولكن أيضًا للتأكد من استمرار تدفق الشاحنات والإمدادات، وأن يصبح هذا أمرًا طبيعيًا جديدًا".

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240 شاحنة تدخل غزة 

وقدرت باور أن 240 شاحنة تدخل غزة يوميا منذ بدء وقف القتال يوم الجمعة، لافته إلى أن هدفها هو زيادة هذا العدد مع التركيز بشكل خاص على جلب المزيد من الوقود وإمدادات الشتاء مع انخفاض الطقس، بينما تهدف أيضًا إلى استئناف التدفق التجاري للسلع.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى استكمال الإمدادات الإنسانية بالإمدادات التجارية، مشيرة إلى أن هذه هي المرحلة التالية الأكثر أهمية في قضية الإمدادات لغزة.

وأوضحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "سيكون الأمر غير كاف في نهاية المطاف بدون حركة تجارية مصاحبة لحركة المساعدات الإنسانية".

منظمات الإغاثة

وعندما سئلت كيف يمكن لمنظمات الإغاثة ضمان استمرار تدفق السلع الإنسانية إلى غزة إذا استؤنف القتال، قالت باور إن المناقشات حول الوصول جارية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.   

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غزة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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