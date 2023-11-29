الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء توزيع المقبولين فى المرحلة الأولى بمسابقة الـ30 ألف معلم ببني سويف

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف،فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء توزيع المعلمين الجدد "معلم فصل ورياض أطفال" المقبولين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم المرحلة الأولى، حيث تم اتاحة رابط الاليكتروني لتسهيل عملية التوزيع اضغط هنا.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه يتوجب على كل معلم الدخول على الرابط بالرقم القومي لمعرفة مكان التوزيع والتوجه"يوم الأحد المقبل" للإدارة الموزع عليها لإتمام التعاقد.

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وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أعلنت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف بالاسم والرقم القومي، لوظيفة معلم فصل أو معلمة رياض أطفال، وذلك ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد في مسابقة 30 ألف معلم.

 

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف بالاسم والرقم القومي، وذلك من خلال رابط إلكتروني، ويمكن الضغط هـنـا، للاستعلام عن نتيجة المسابقة والتي جرى التقديم فيها مطلع شهر مارس الماضي ضمن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لشغل وظائف معلم فصل ورياض أطفال.

 

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، كانت قد تلقت مسوغات والأوراق والمحررات المطلوبة للتعاقد بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف أمام مديرية التربية والتعليم.

 

وفي ذات السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم، أن المعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

 

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