الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

تشييع جثماني شابين دهسهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد ببني سويف

الشابين المتوفيين،
الشابين المتوفيين، فيتو

خيم الحزن على أهالي قرية بني عوض التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف عقب وفاة شابين أبناء عمومة إثر تصادم قطار بهما خلال عبورهما مزلقان قرية طحا البيشة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

 

وشيع أهالي القرية صباح اليوم جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة شرق النيل، عقب تأدية صلاة الجنازة عليهم، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد كانت تنتاب جموع المشيعين.

 

وأشاد عدد من أهالي القرية، بأخلاق هذين الشابين، حيث وأوضح أحد الأهالي أن المتوفيان كان أبناء عمومة، وكانت تربطهما علاقة صداقة قوية، وأثناء عودتهما معًا أمام مزلقان قرية طحا البيشة توقفا لمرور أحد القطارات وعيب مرور القطار استعجلا هما في العبور وكان في ذلك الوقف المزلقان مغلق لعبور قطار آخر صدمها وتحولت جثتيهما إلى أشلاء.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشابين أبناء عمومة، خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية طحا البيشة بدائرة مركز شرطة ببا، ما أسفر عن وفاتهما في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى ثلاجة الموتى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وإخطار جهات التحقيق.

 

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

 

وتبين أن الشابين هما؛ أحمد عبد العليم محمد 34 عامًا، محمود حمدان محمد عبد العليم 23 عامًا، تحولت جثتيهما إلى أشلاء ونقلوا إلى مستشفى ببا المركزي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثتين وتسليمهما إلى ذويهما.

 

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