الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

نقل مُدرس لاستخدامه العقاب البدني وإحالة إدارة مدرسة للتحقيق في بني سويف

د. محمد عبدالتواب،
د. محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، الثلاثاء، عن نقل مُدرس لاستخدامه العقاب البدني، وإحالة إدارة مدرسة تابعة لإدارة بني سويف التعليمية للتحقيق بسبب التقصير في العمل.

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم  على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها "اليوم" زار خلالها مدرسة الجزيرة الابتدائية التابعة لإدارة  تعليم بني سويف، حيث تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة.

وتبادل وكيل الوزارة، أطراف الحديث والحوار مع عدد من التلاميذ، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية ومستوى امتحان شهر نوفمبر والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة وسجلات الجمعية التعاونية "المقصف".

وخلال الزيارة، تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، على إثرها قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، بجانب نقل أحد المعلمين بالمدرسة وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني بالمخالفة لقرارات وتعليمات الوزارة.

 

كما تضمنت الزيارة، متابعة سير العمل بديوان عام إدارة تعليم بني سويف، حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه أحمد عزت مدير عام الإدارة، مكاتب وأقسام الإدارة للاطمئنان على انضباط العاملين والالتزام بالمواعيد الرسمية، والتقى بعدد من المواطنين المترددين على ديوان الإدارة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم، ثم عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري المراحل ورؤساء الأقسام لمناقشة المخالفات والسلبيات التي تم رصدها خلال زيارته المدرسة وإيجاد الحلول السريعة.

وتم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب، وعدم السماح بالتقصير في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يقوم كل فرد بأداء دوره المنوط به في المنظومة التعليمية على أكمل وجه.

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