دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد ونابولي الليلة في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ناتشو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو، جود بيلينجهام.

وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة نابولي، المقرر لها اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاجا وميليتاو وأردا جولر وكامافينجا وتشواميني ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

وفي المقابل، ظهر في قائمة الميرنجي، ثيو زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين - فران جونزاليس - كانازاريس

الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي

الوسط: بيلينجهام - توني كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو زيدان

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

تذاع مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 منذ الجولة الماضية، أما نابولي فيمتلك 7 نقاط في المركز الثاني، ويحتاج إلى فوز اليوم ضد ريال مدريد من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1