الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

نجم ليفركوزن يفضل بايرن ميونخ عن ريال مدريد وبرشلونة

فلوريان فيرتز، فيتو
فلوريان فيرتز، فيتو

كشف تقرير صحفي جديد عن موقف لاعب وسط مهاجم فريق باير ليفركوزن، من الاستمرار مع فريقه عقب نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام أندية أوروبية كبرى.

ورغم دخول اللاعب فلوريان فيرتز، دائرة اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" كشفت عن رغبة صاحب ال 20 عاما في البقاء في الدوري الألماني.

وأشارت إلى رغبة فلوريان فيرتز، في الانتقال لصفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام البافاري بالحصول على خدماته.

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وذكر فلوريان بليتينبيرج الصحفي بشبكة سكاي، أن الانتقال من باير ليفركوزن إلى فريق خارج ألمانيا، لا يمثل أولوية بالنسبة لفيرتز حاليا.

وأضاف "اللاعب يبقى هدفا رئيسيا لبايرن ميونخ في صيف 2024 أو 2025، حيث يريد النادي ضمه في أقرب فرصة".

سعر بيع فلوريان فيرتز 

ونوه أن ليفركوزن يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 120 و130 مليون يورو من بيع لاعبه.

ورغم ذلك، أشار إلى اعتماد ذلك على وضع أحد الثنائي جمال موسيالا وتوماس مولر، لا سيما الأخير في ظل احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي.

مفاجأة في عقد تشابي ألونسو مع ليفركوزن

كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، عن مفاجأة في عقد تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الألماني.

وقال كارو، في تصريحات لشبكة "talkSPORT": "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، لكنك لست بحاجة إلى ذلك، لدينا علاقة جيدة للغاية مع تشابي وهو يعلم أننا نادٍ جاد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: "في نهاية المطاف، لن نجبر أي شخص على البقاء.. خاصة إذا كان لا يريد الاستمرار.. نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة أنه يريد البقاء فقط وهذا هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء مدون في العقود، لكن في بعض الأحيان تكون الوعود غير المكتوبة على الورق بمثابة اتفاقيات أيضًا، ونحن نعلم أنه إذا احتاج للقيام بخطوة في المستقبل سنكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض.. آمل ألا نحتاج للقيام بذلك، لأن تشابي سيبقى وسيكون سعيدًا في ليفركوزن".

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