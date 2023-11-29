في عيد ميلاد الكابو.. حميد الشاعري هجر الطيران من أجل الفن.. تألق ملحنًا وموزعًا ومغنيًا.. وكان ضيفًا خفيفًا على عالم التمثيل

حميد الشاعري، يصادف اليوم ٢٩ نوفمبر عيد ميلاد “الكابو” حميد الشاعري، كما يلقبه نجوم التسعينيات، والذي يعد أحد أبرز الملحنين ومؤلفي الموسيقى العرب في القرن العشرين، حيث كانت له بصمة واضحة في مسار الموسيقى المصرية والعربية وكان له الفضل في تألق نجوم التسعينيات واكتشاف الكثير والكثير من المواهب الفنية في عالم الغناء وأشهر المطربين، فضلًا عن خلقه مدرسة موسيقية مختلفة ساهمت في تجديد الموسيقى العربية. وحرص “الكابو” على عدم الاحتفال بعيد ميلاده اليوم؛ بسبب أحداث غزة.

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٢٩ نوفمبر.. عيد ميلاد الكابو

في مثل هذا اليوم ٢٩ نوفمبر من عام ١٩٦٠ ولد المطرب والملحن والممثل والموزع حميد الشاعري، ذلك الفنان متعدد المواهب والذي ولد باسم عبدالحميد علي أحمد الشاعري ﻷب ليبي وأم مصرية في مدينة بنغازي بليبيا، انضم حميد في بدايات حياته إلى فرقة اﻹذاعة الليبية، كما أنه درس في معهد الطيران وواصل دراسته في بريطانيا ثم عاد بعد ذلك لمصر وتشكلت مسيرته ومشواره في مسار مختلف.

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كان الفن هو عشق ومعشوق حميد الشاعري، خاصة الغناء فقد كان عاشقًا لأفلام عبد الحليم حافظ لا لمتابعة أداءه التمثيلي بل للاستماع إلى أغانيه وكان أيضًا يحب أغاني محمد فوزي في الأفلام، وانجذب في طفولته لأغنية أهواك وأنت عمري، وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب هو الأقرب لذوقه وهو طفل كملحن، وقال حميد عن قصة حبه للفن خلال أحد البرامج التليفزيونية "قصة حبي وتعلقي بالموسيقي بدأت وعمري 6 سنوات، وكنت وقتها برقم النغم، وبعدين لما روحت المدرسة كنت في الإسكندرية المدرس خدني من ايدي وقال لازم يروح معهد لأنه عنده موهبة موسيقية وأمي وقتها دخلتني الكونسيرفتوار"، وأشار:"والدي كان رافض دخولي عالم الفن وارتباطي بالموسيقي من باب العادات والتقاليد، ولكن والدتي اللى كانت بتشجعني في المزيكا، ولما ماتت أمي مرات أبويا دعمتني في الموسيقي، وأنا لما يكون فيه بيانو بيكون سعيد جدا".

بداية "الكابو" مع عالم التلحين والتوزيع

بدأ حميد الشاعري مسيرته مع التلحين وهو في “سادسة ابتدائي” وكانت الأغنية من كلمات شقيقه، كما كون حميد الشاعري عام 1976 فرقة اسمها ابناء افريقيا ولم يكن يغني حينها كان يقوم بالتوزيع فقط وكان حينها يبلغ من العمر 15 عاما وكانت الفرقة تقدم موسيقي جزائرية ومغربية وتونسية ومصرية وليبية، وكانت تقدم الأغاني في المدارس، ووصفها حميد قائلًا “كنا عاملين جو حلو في ليبيا”، وشاركه الفريق شخصين من مصر وشخص من الجزائر وآخر من تونس، واحترف حميد الألحان والتوزيع عام 1981 في مصر، وعمل في بدايته مع فرقة المزداوية، وكان يتعاون حينها مع الفنان فارس والفنانة حنان وعبدالخالق وعلى حميدة، كون حميد بعد ذلك فرقة بمفرده وقدم أول أغنية له وهي “لولاكي” لعلي حميدة عام 1988.

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رحيل.. حكاية أول ألبوم كمغني

في عام 1983 أصدر حميد الشاعري أول ألبوماته والذي حمل اسم رحيل ثم توالت ألبوماته، وكان يسبق رحيل ألبوم ولكن لم يسمعه أحد، وكان قد سجله في لندن ولكنه لم ينجح حيث قال عنه حميد في تصريحات تليفزيونية "كان سابق وقته في الكلام والموسيقي، وعيدت اغنية منه وهي تريند دلوقتي اسمها عيونها"، ولحميد كمغني عدد من الأغنيات الناجحة مثل في سكوت، آخر صبرك يا قلبي، الفستان الأسود، جلجلي، كما أنه شارك في عدد من الدويتهات الناجحة مثل عيني مع هشام عباس وغزالي مع مصطفى قمر، وبتكلم جد مع سيمون.

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كواليس منعه من الغناء في التسعينيات

صدر ضد حميد الشاعري في التسعينيات قرارًا بمنعه من الغناء والتلحين والتوزيع ونص القرار أن من يتعامل معه سيتم إيقافه، وامتد تفعيل هذا القرا إلى 4 سنوات والسبب المعلن كان عدم تجديده كارنيه النقابة والذي كانت تكلفته آنذاك 16 جنيها، ووصف حميد الأمر بأنه "كان سببا غريبا جدا".

لم يتوقف حميد عن العمل حيث كان يعمل خارج مصر مع وائل كافوري وصابر الرباعي الذي قدم له "سيدي منصور" وكذلك نوال الزغبي التي قدم لها "الليالي"، وقال عن هذه الفترة في لقاء تليفزيوني "في فترة إيقافي عن الغناء والتعامل مع المطربين لحنت أغاني ومقولتش إنها أغنياتي اتكتبت بأسماء ملحنين تانيين ومنها أغنية "صبري عليك طال" عام 1992 للفنانة رجاء بلمليح، وكان السبب في كده إن فيه عقود مع فنانين مينفعش الدنيا تقف".

وساند حميد ضد قرار المنع كل من هشام عباس ومصطفى قمر وحكيم، وكانت أغنية “نور العين” هي الأولى بعد انتهاء قرار المنع و"كسرت الدنيا" حينها.

بصمة حميد الشاعري في مشوار نجوم الغناء

وضع الفنان حميد الشاعري بصمته في مشوار عدد من نجوم الغناء خاصة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث أنه قدم 8 ألبومات توزيع للمطرب عمرو دياب بداية من ميال لحد عودوني، كما أنه قدم ماتخافيش عام 1992 ونور العين عام 1996، كما أنه وزع عدد من الأغنيات الناجحة للهضبة منها "يومنهم" و"أيامنا" و"ليالي العمر".

وجمعت الصداقة حميد والكينج محمد منير وأثرا في بعضهما البعض، وكانت أول أغنية تجمع حميد بمحمد منير هي أغنية "أكيد..بحلم يا صاحبي" عام 1986، كما أنه هو مكتشف مصطفى قمر، والذي حكى عن كواليس معرفته به في لقاء تليفزيوني وقال "لما كنت في المعمورة بصيف لقيت لمة فركنت العربية وقلت لما اتفرج علي الحاوى ده فنزلت لقيت شاب شكله ابيض وعينه ملونة ومعاه شباب في أولى جامعة فقعدت اسمع صوته وعجبني اوي فقلت له تعالي معايا شركة سونار وفعلا وقع معاها، وعمل أغنية سكة العاشقين سنة 1994".

أما قصته عن حكيم فقد حكى عنها قائلًا "ده جميل ووالده عمدة واتعرفت عليه بطريقة غريبة جدا كانت بنت اخوه بتصور إعلان في مكان انا بصور فيه، وجت بتجري وبتقولي أنا عندي عمي بيغني أحسن منك، فقلت لها هو صوته حلو إحنا بندور على أصوات فقالت لي ده في مغاغة في المنيا، فأعطيتها رقمي وجالي تاني يوم وخليته وقع مع شركة سونار"، وكان أول عمل له هي أغنية "نظرة" وأغنية "بيني وبينك" عام 1991، بينما قدم للفنان علي الحجار أغنية أيقونية وهي "الزين والزينة"عام 2006"، وسيمون عام 1990 بأغنية بتكلم جد.

حميد الشاعري وتجربة التمثيل

شارك حميد الشاعري في عالم التمثيل بفيلم قشر البندق عام 1995 والذي قال عنه في أحد اللقاءات الإعلامية "لم أكن موفقًا في التمثيل، لكني لست نادمًا على التجرِبة"، ثم كرر تجربة التمثيل عام ٢٠٠٦ بشخصية حازم في فيلم أيظن مع ميرنا المهندس ومي عز الدين.

وقال حميد الشاعري واصفًا تجربته في عالم التمثيل: "أنا مش بتاع تمثيل وأنا مش ممثل، وفشلت في التمثيل، بدليل أن مفيش أدوار بتترمى عليا كتير"، وقال أيضًا "أنا ضيف خفيف على التمثيل".