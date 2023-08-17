الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وصلة رقص وديو مميز لـ حميد الشاعري ومصطفى قمر بحفل كاسيت 90 (فيديو)

حميد وقمر، فيتو
حميد وقمر، فيتو

تألق المطرب مصطفى قمر خلال فقرته بمسرح حفل كاسيت 90 وقدم عدد من الأغنيات الكلاسيكية الشهيرة ودخل الكابو حميد الشاعري معه في وصلة رقص.

وقدما معًا أغنية وه يا غزالي التي تقول كلماتها:

واه يا غزالي واه يا غزالي
واه يا غزالي واه يا غزالي

لو الهوى ينباع كنت اروح واودي
لو الهوى بيّاع قلبه يدوب في ودي
واه يا غزالي يا تاعب لي حالي
واه يا غزالي يا ابو قلب خالي

منّاع لوّاع بيّاع مواويل وليالي
بيّاع خدّاع وملكش حبيب ولا غالي
واه يا غزالي يا تاعب لي حالي
يا شاغل لي بالي يا ابو الهوى لوّاع

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وكان أشعل كل من المطرب والملحن حميد الشاعري والمطرب هشام عباس، حفل كاسيت 90 والمقام على مسرح بنش مارك بجدة في المملكة العربية السعودية. 

 

حميد الشاعري وهشام عباس 

وتغنى الثنائي بالديو الشهير "عيني"، كما ردد الجمهور معهم كلمات الأغنية.

 

أغنية عيني 

يشار إلى أن أغنية "عيني" تأتي ضمن ألبوم حميد الشاعري والذي صدر عام 1997 من إنتاج شركة عالم الفن، وشاركه الغناء فيها المطرب هشام عباس.

كما شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا كموديل في كليب هذه الأغنية.

حفل كاسيت 90 في جدة

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل  شعار "كاسيت 90". 

 

كاسيت 90 

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

 

الفنانة سيمون 

على جانب آخر.. كانت أعربت سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ونشرت سيمون صورًا من الحفل على موقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "طبعًا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيَّ".  

وأضافت: "أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كدا الحياة هتبقى أجمل بينا". 

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الفنانة اللبنانية نيكول سابا الملحن حميد الشاعرى هشام عباس حفل كاسيت 90 في جدة حسام حسني نجوم التسعينيات مصطفى قمر

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