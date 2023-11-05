حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان مهرجان الفن الجميل بديو "عيني"

أشعل الثنائي هشام عباس وحميد الشاعري حفلهما الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل المقام في دبي بباقة من أغانيهما الشهيرة.

وقدم حميد الشاعري وهشام عباس الديو الشهير لهما “عيني” خلال حفلهما الغنائي في دبي وسط تفاعل الحاضرين.

مهرجان الزمن الجميل

الحفل أقيم بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك، ويشارك فيه كل من: هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذي أقيم في السعودية، وحقق نجاحًا كبيرًا إلا أن هذا الحفل يتميز بوجود الفنان هاني شاكر والذي كان لم يتواجد في مثل هذا الحفل من قبل.

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أمير الغناء العربي

وطرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "مروق"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بتقنية الـ AI، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

"مروق" من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامة الهندي وهي ثاني أغانيه لصيف ٢٠٢٣ بعد طرحه مؤخرًا أغنية "الكبير".

كما أعرب صناع الأغنية عن سعادتهم بالتعاون مع نجم كبير بحجم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وأنهم يقومون خلال هذه الفترة بتحضير العديد من المشروعات الغنائية القادمة والتي يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف سيكون مفاجأة للجمهور العربي.

جلسات فنية مع صناع الأغنية

كما يقومون خلال هذه الفترة بعقد العديد من الجلسات الفنية مع عدد كبير من أشهر صناع الأغنية بالوطن العربي من ملحنين وشعراء وموزعين للاستقرار على المشاريع الغنائية التي يقومون بتنفيذها للصيف القادم.

وكان الفنان قد عبر سعادته بالتفرغ لفنه مرة أخرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، حيث قال الفنان هاني شاكر: "أنا لقيت هاني، الفنان تاني لأنه كان بعيد عن الشغل، كان واخدني العمل الإنساني والنقابي وخدمة إخواتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت الفرصة لأعود إلى نفسي".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” عن أغنية الكبير التي طرحها في وقت سابق: "أغنية الكبير لا تحمل رسالة لأي شخص والموضوع جاء بالصدفة، وهناك مفاجاَت أخرى اغاني فيها خفة دم وقرب من الشباب اكتر ولسه قادر اتواصل مع الأجيال الجديدة، عاجبني الكلام الجريء في أغنية الكبير وهناك مفاجآت أخرى خلال الفترة المقبلة".