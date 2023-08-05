حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بأحدث أغانيه ويوجه تحية خاصة لعمال البناء والنظافة (صور)

انطلق قبل قليل حفل محمد منير وحميد الشاعري في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وبدأ حميد الشاعري فقرته خلال حفله مع “منير”، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بباقة من ألمع أغانيه منها "حبيبي روحي السمارة، قشر البندق التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وسط تفاعل الحضور.

هلا رشدي، فيتو

كما أهدى الشاعري أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصًا قبل ساعات قليلة من حفله، لجمهور الحفل.

وأشاد حميد الشاعري، بمدينة العلمين الجديدة وقال: "بحيي الصرح الجامد، أحلى مدينة على البحر الأبيض المتوسط، وبشكر كل العمال البسطاء اللي شاركوا في بنائها، وبحيي الشركة المتحدة على كل حاجة جميلة عملتها لينا في مهرجان العالم علمين، ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله، قولوا يا رب".

كما حرص الفنان حميد الشاعري على توجيه تحية خاصة لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بأفضل صورة.

وشارك حميد الشاعري في الغناء ببعض الأغاني، كل من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وشكروه على دعمه لهم في بداياتهم الفنية.

وحصلت “فيتو” على صور من حفل محمد منير وحميد الشاعري المقام حاليًّا بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأوضحت الصور مشاركة الفنانة هلا رشدي في حفل محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

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أسعار حفل محمد منير في العلمين

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذي يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهي 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

حميد الشاعري، فيتو

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

هلا رشدي، فيتو



وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.