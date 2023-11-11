بالرغم من الأحداث العالمية، انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم بداية الأسبوع الجاري في خسائر مستمرة منذ أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، التي أدت إلى هبوط في أسعار البترول عالميا.

وهبطت الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ مايو الماضي، وانخفض سعر البترول في خلال الثلاثة أسابيع الماضية رغم صعود الخامين بنحو اثنين بالمئة في تسوية عقود الجمعة.

تحالف أوبك

وأكد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك، قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار بما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل.

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خام غرب تكساس الوسيط

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.43دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.17دولارعند التسوية، وسجلت الاسعار انخفاضا أسبوعيا قدره أربعة بالمئة، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.