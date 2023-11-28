روسيا تحذر من استخدام القوات الأوكرانية أسلحة بيولوجية بعد فشل هجومها المضاد

حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".

فشل أوكرانيا في الهجوم المضاد

وقال كيريلوف: "نظرا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية بشكل عام فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية، قد يكون ذلك تلوثا متعمدا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".

زراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية

وأضاف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية”.

وأشار قائد الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إلى أنه خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية لتسميم المنتجات الغذائية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.

وأضاف أن الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا "في دولة واحدة فقط"، مشيرا إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم «هوس» كبير حول هذه المادة".

وفي سياق آخر ذكرت وكالة رويترز الإخبارية إن زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مخابراتية لم تسمها.

تسمم زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية

وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا.

وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا، حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا.

وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى، منذ أن بدأت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

ولم ترد المخابرات العسكرية الأوكرانية وأجهزة الأمن الداخلي على طلبات للتعليق.

ولم تشر التقارير إلى أي تكهنات بشأن هوية المسؤول عن التسمم أو توضح متى حدث ذلك.



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