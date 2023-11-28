روسيا تعلن إنهاء اتفاقية التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية مع اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنهاء اتفاقية التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية مع اليابان.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تنفيذا لقرار الحكومة الروسية المؤرخ في 7 نوفمبر رقم 3114، أخطرت وزارة الخارجية الروسية الجانب الياباني في 21 نوفمبر عزمها إنهاء الاتفاقية بين الحكومة الروسية والحكومة اليابانية بشأن التعاون في مجال المساعدة في التخلص من الأسلحة النووية المفترض تخفيضها".

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إنهاء اتفاقية التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية مع اليابان

وأضاف البيان "ستنتهي الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار، أي في 21 مايو 2024".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أعرب سكرتير مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن أسف اليابان على إعلان موسكو انسحابها من اتفاق تفكيكها الأسلحة النووية المنزوعة، المبرم بين روسيا واليابان سنة 1993.

وقال ماتسونو: "من المؤسف أن هذا القرار تم اتخاذه دون إخطار مسبق لليابان وتم إعلانه من جانب واحد".

وأكدت الخارجية الروسية أكثر من مرة أن طوكيو تتبع نهجا عدائيا صريحا تجاه روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى العقوبات اليابانية ضد روسيا ونقل الأسلحة لكييف وإثارة مشاعر الروسوفوبيا في المجتمع الياباني ونمو النشاط العسكري لليابان والولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا في الشرق الأقصى.

وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي لا يرى في مثل هذه الظروف أي إمكانية لمواصلة الحوار مع طوكيو حول إعداد معاهدة السلام بين البلدين، محذرة من الرد الحاسم على الخطوات العدوانية من جانب اليابان.



من ناحية أخرى حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".



فشل أوكرانيا في الهجوم المضاد

وقال كيريلوف: "نظرا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية بشكل عام فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية، قد يكون ذلك تلوثا متعمدا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".



زراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية

وأضاف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية”.

وأشار قائد الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إلى أنه خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية لتسميم المنتجات الغذائية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.

وأضاف أن الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا "في دولة واحدة فقط"، مشيرا إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم «هوس» كبير حول هذه المادة".

