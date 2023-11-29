الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

خريطة القرآن المجود اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

البنا، فيتو
البنا، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 هجرية. 

 

تلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) ب تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنبياء   5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي  وما تيسر من سورة الأحزاب  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة سبأ   15 ق

Advertisements


48: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد العزيز حربي وما تيسر من سورة الأعراف 30ق


00: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد محروس طلبة  وما تيسر من سورة الإنسان  15ق

13:25 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عزت السيد راشد وما تيسر من سورة الواقعة  15ق

17: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة التوبة 25ق

00: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالوارث عبد العزيز الإمام وما تيسر من سورة يس  30ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  الشحات محمد أنور وماتيسر من سورة فاطر 30ق

19:37( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتي القمر/ الرحمن    15ق
 


22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشني وماتيسر من سورة الأحقاف  30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة يوسف     42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة فاطر 44ق

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة  النحل 15ق

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل القناوي  وما تيسر من سورة البقرة  15ق

03:46(بعد منتصف الليل) للشيخ  مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورة  آل عمران  25ق
 


  ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود سورة البقرة عبدالعظيم زاهر عبدالفتاح الشعشاعي كامل يوسف البهتيمي محمود على البنا يوسف البهتيمي

مواد متعلقة

خريطة القرآن المجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم تُحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري

الأكثر قراءة

مأزق بايدن، لماذا يجب أن تنتهي حرب غزة قبل نهاية العام؟

توفي ولم يشعر به أحد، قصة العثور على جثة أربعيني "متعفنة" في الشرقية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29- 11- 2023

اليوم، بدء مراجعة مسوغات التعيين للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

متى تصاب النساء بمتلازمة تكيس المبايض، وما أعراضها؟

وفاة الملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن 99 عاما

خريطة القرآن المجود اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة الملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن 99 عاما

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

كلبة تخطف الأنظار في الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى بغزة، ما قصتها؟ (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية