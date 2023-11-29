خريطة القرآن المجود اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم
كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 هجرية.
تلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 هجرية
وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) ب تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنبياء 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة سبأ 15 ق
48: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العزيز حربي وما تيسر من سورة الأعراف 30ق
00: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محروس طلبة وما تيسر من سورة الإنسان 15ق
13:25 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عزت السيد راشد وما تيسر من سورة الواقعة 15ق
17: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة التوبة 25ق
00: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالوارث عبد العزيز الإمام وما تيسر من سورة يس 30ق
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وماتيسر من سورة فاطر 30ق
19:37( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتي القمر/ الرحمن 15ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشني وماتيسر من سورة الأحقاف 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة يوسف 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة فاطر 44ق
01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة النحل 15ق
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل القناوي وما تيسر من سورة البقرة 15ق
03:46(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران 25ق
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