أسباب النسيان المؤقت والدائم، وهذه طرق علاجه

على الرغم من أن فقدان الذاكرة المفاجئ والعميق أمر نادر الحدوث، فإن فقدان الذاكرة يمثل مشكلة تؤثر في معظم الأشخاص إلى حد ما، وسواء كان الأمر يتعلق بالنسيان العرضي أو فقدان الذاكرة قصيرة المدى الذي يتعارض مع الحياة اليومية، فهناك العديد من أسباب فقدان الذاكرة.

فقدان الذاكرة، فيتو

أسباب فقدان الذاكرة

تشمل اسباب فقدان الذاكرة، ما يلي:

الأدوية، يمكن لعدد من الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تتداخل مع الذاكرة أو تسبب فقدانها.

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وتشمل الأدوية المحتملة ما يلي: مضادات الاكتئاب، ومضادات الهيستامين، والأدوية المضادة للقلق، ومرخيات العضلات، والمهدئات، والحبوب المنومة، وأدوية الألم التي تعطى بعد الجراحة.

تعاطي الكحول أو التبغ أو المخدرات

يضر التدخين بالذاكرة عن طريق تقليل كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يدخنون يجدون صعوبة في وضع أسماء على وجوههم مقارنة بغير المدخنين، وفقًا لموقع "Webmd" الطبي، ويمكن للأدوية غير المشروعة أن تغير المواد الكيميائية في الدماغ مما قد يجعل من الصعب تذكر الذكريات.

الحرمان من النوم، تعتبر كمية ونوعية النوم أمرًا مهمًا للذاكرة، ويمكن أن يؤدي الحصول على قدر قليل جدًا من النوم أو الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل إلى الإرهاق، مما يتعارض مع القدرة على دمج المعلومات واسترجاعها.

الاكتئاب والتوتر، يؤدي الشعور بالاكتئاب إلى صعوبة الانتباه والتركيز، مما قد يؤثر في الذاكرة، ويمكن أن يعيق التوتر والقلق أيضًا عملية التركيز عندما تكون متوترًا ويكون عقلك مثارًا أو مشتتًا، فقد تتأثر قدرتك على التذكر، ويمكن أن يؤدي التوتر الناتج عن الصدمة العاطفية أيضًا إلى فقدان الذاكرة.

نقص التغذية، التغذية الجيدة - بما في ذلك البروتينات والدهون عالية الجودة - مهمة لوظيفة الدماغ السليمة ويمكن أن يؤثر نقص فيتامين B1 وB12 على الذاكرة على وجه التحديد.

الإصابة بالرأس، ويمكن لضربة قوية في الرأس - نتيجة السقوط أو حادث سيارة، على سبيل المثال - أن تؤدي إلى إصابة الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة على المدى القصير والطويل، وقد تتحسن الذاكرة تدريجيًا مع مرور الوقت.

سكتة دماغية، تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف إمداد الدم إلى الدماغ بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو تسرب أحد الأوعية الدموية إلى الدماغ وغالبًا ما تسبب السكتات الدماغية فقدانًا للذاكرة على المدى القصير وقد يكون لدى الشخص الذي أصيب بسكتة دماغية ذكريات حية عن أحداث الطفولة ولكنه غير قادر على تذكر ما تناوله على الغداء.

فقدان الذاكرة العالمي العابر (TGA)، هذا هو فقدان قصير لتكوين الذاكرة، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه ولا يسبب أي ضرر أو يحدث مرة أخرى، لا يعرف الأطباء سبب حدوث ذلك ففي بعض الأحيان، يمكن رؤية سكتات دماغية صغيرة في الحصين (منطقة الدماغ المرتبطة بتكوين الذاكرة).

الخَرَف، الخرف هو اسم يطلق على الفقدان التدريجي للذاكرة وجوانب التفكير الأخرى التي تكون شديدة بما يكفي للتأثير على القدرة على أداء الأنشطة اليومية، وعلى الرغم من وجود العديد من أسباب الخرف - بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية أو تعاطي المخدرات أو الكحول أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تلف الدماغ - فإن مرض الزهايمر هو الأكثر شيوعًا ويتميز مرض الزهايمر بالفقدان التدريجي لخلايا الدماغ وتشوهات أخرى في الدماغ.

أسباب أخرى، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لفقدان الذاكرة قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، والعدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والزهري التي تؤثر على الدماغ.

فقدان الذاكرة، فيتو

علاج فقدان الذاكرة

يعتمد علاج فقدان الذاكرة على السبب وفي كثير من الحالات، قد يكون قابلًا للعكس مع العلاج على سبيل المثال، قد يتم حل فقدان الذاكرة بسبب الأدوية مع تغيير الدواء.

ويمكن أن تكون المكملات الغذائية مفيدة في علاج فقدان الذاكرة الناتج عن نقص التغذية وقد يكون علاج الاكتئاب مفيدًا للذاكرة عندما يكون الاكتئاب أحد العوامل وفي بعض الحالات - مثل متابعة السكتة الدماغية - قد يساعد العلاج الأشخاص على تذكر كيفية القيام بمهام معينة مثل المشي أو ربط الأحذية وفي حالات أخرى، قد تتحسن الذاكرة بمرور الوقت.

قد تكون العلاجات أيضًا محددة للحالات المتعلقة بفقدان الذاكرة على سبيل المثال، تتوفر الأدوية لعلاج مشاكل الذاكرة المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن تساعد الأدوية التي تساعد على خفض ضغط الدم في تقليل خطر حدوث المزيد من تلف الدماغ بسبب الخرف المرتبط بارتفاع ضغط الدم.