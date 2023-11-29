الاتحاد الأوروبي: ندعم إقامة دولة فلسطينية ونفكر في عقد مؤتمر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اتفاق الهدنة، قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: نحتاج إلى إقامة دولة فلسطينية من أجل إيجاد حل نهائي للصراع في غزة.

دعم اتفاق الهدنة

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

مؤتمر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأكد: نفكر في عقد مؤتمر للسلام لإيجاد حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وندعم الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكي يجدوا حلًّا حاسمًا لجميع المشكلات القائمة بينهما.



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حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين

وتابع “برجر”: يجب حماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في غزة.

في وقت سابق، شكر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مصر على الدور الرئيسي الذي لعبته في تحقيق هذا اتفاق الهدنة في غزة.



وكتب بوريل على إكس: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

وطالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني الدولي، مشددًا على أنها لن تتمكن من العيش في سلام إلا بحل الدولتين.

وقال بوريل: "تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الجميع، والرأي العالمي يتفق مع ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة.

مضيفًا: "لا يمكن استمرار سيطرة حماس على غزة بعد أن أضرت الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن يدفع الشعب ثمن ممارساتها".