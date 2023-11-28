الخارجية الأمريكية: نسعى لتمديد الهدنة أكثر من يومين وحماس لا تسيطر علي كل الرهائن

أخبار غزة الآن، قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تأمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وترحب بتمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين.

إدخال المساعدات الإنسانية لغزة



وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية”: «نريد أن نرى دخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ونتابع مستجدات الهدنة باستمرار، ونتمنى تجديد الهدنة لأكثر من يومين».



تمديد الهدنة

وتابع: «نناقش كل موضوعات الهدنة، ونحاول تمديد الهدنة في هذا الوقت وهناك محادثات حساسة جدا، خاصة في ظل أمريكيين رهائن في قطاع غزة وسنستمر في المناقشة مع كل الاطراف مثل إسرائيل ومصر وقطر، وليس لدينا أي تواصل مباشر مع حماس».



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الرهائن في غزة

وأكد: «حركة حماس لا تسيطر على كل الرهائن، فهناك جماعات أخرى تسيطر على بعضهم، وبالتالي، يصعب التكهن بأي شيء، ونتمنى إطلاق سراح كل المدنيين، وهذا هو موقف الولايات المتحدة».

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلي استئناف العدوان علي غزة وسحق حركة حماس – علي حد تعبيره-.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإن بن غفير زعم أن المقاومة الفلسطينية انتهكت الهدنة، مشيرة إلي أن الوزير الإسرائيلي دعا نتنياهو إلى العودة للقتال في غزة.

في أعقاب زعم دولة الاحتلال تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة"، دعا إيتمار بن غفير، نتنياهو، إلى "عدم احتواء تفجير العبوات الناسفة التي استهدفت جنودنا، وإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بسحق حماس بالقوة مرة أخرى".

ووفقا لبن غفير، "يجب ألا ننتظر مقتل مقاتلينا، لا سمح الله، يجب أن نعود إلى العمل وفقا لهدف الحرب..التدمير الكامل لحماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".

في حين أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.