الاتحاد الأوروبي يشكر مصر لدورها في هدنة غزة

شكر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، مصر على الدور الرئيسي الذي لعبته في تحقيق هذا اتفاق الهدنة في غزة.

وكتب بوريل على إكس: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على أنها لن تتمكن من العيش في سلام إلا بحل الدولتين.

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وقال بوريل: "تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الجميع، والرأي العالمي يتفق مع ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة

مضيفا: "لا يمكن استمرار سيطرة حماس على غزة بعد أن أضرت الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن يدفع الشعب ثمن ممارساتها".

العدوان الإسرائيلي على غزة

وصباح اليوم، قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل تخطت حدود الدفاع عن النفس في الهجوم على غزة، ويجب تمديد الهدنة.

وحذر جوزيب بوريل في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، من تزايد موجات العنف والإرهاب خلال الفترة القادمة في حال استمرار العدوان على غزة.