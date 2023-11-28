الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

بيراميدز المنتشي إفريقيا يواجه الإسماعيلي بالدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

مباراة بيراميدز والإسماعيلي، يواجه فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي

يسعي فريقا بيراميدز والإسماعيلي للفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتحسين وضع كل منهما بجدول الدوري لاسيما الدراويش الذي يحتل ترتيبا متأخرا بالدوري 

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية بفوزه الأخير بدوري الأبطال على مازيمبي بهدف.

ويسعى إيهاب جلال مدرب فريق الإسماعيلي الي تحقيق فوزه الثاني حيث لم يحقق سوي فوز وحيد فى 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز وتعادلا وحيدا بينما تلقى 4 هزائم

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ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبو 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

 

قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وغاب علي جبر عن مباراة بيراميدز الأخيرة أمام مازيمبي بدوري الأبطال 

قائمة الإسماعيلي أمام بيراميدز 

 

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز.
وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر

وتفتتح مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة..  7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك..  7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..   4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة..  7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون..  7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..   4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة 

1 -  الأهلي  13 نقطة  
2 -  بيراميدز 13 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - الجونة  9 نقاط  
9 - المصري  9 نقاط
10 - الزمالك 8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

 

 

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري، عودة علي جبر

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي بعد الفوز على مازيمبي


 

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