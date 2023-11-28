رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: السنوات المؤلمة مرّت ومصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية أكبر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية كانت تعاني الركود والبطالة وانسحاب الاستثمارات وتراجع الاحتياطي النقدي وضعف معدل النمو وتردي الخدمات العامة والبنية التحتية قبل أن يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، ومن ثم لم يكن ممكنا حدوث تنمية في ظل هذه العوامل.

برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم العمل على إصلاح كل هذه الأمور عبر وجود قيادة سياسية تدرك أن العوامل سالفة الذكر تمثل مشكلة، كما وُضِع برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، وإصلاح البنية الأساسية.

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السنوات المؤلمة

وأشار إلى أنه يرى أن السنوات المؤلمة من البنية الأساسية وإصلاح الاقتصاد مرّت، وبالتالي، فإن البلاد مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية أكبر، ولم يكن ذلك التعامل مع كل هذه المشكلات وبناء بنية أساسية دون أمن وأمان ووضع الدستور ووجود مؤسسات الدولة.

واستعرض المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عمل الحملة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم عقد 110 لقاءات، واستقبلت 2750 زائرًا، ونظمت 18 فعالية خارجية، و40 لقاءً مع المصريين بالخارج.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الحملة، أنه في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، للتواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث، اليوم الثلاثاء.

ويقوم رئيس الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي بعرض آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبلة.

وفي السياق عقدت الجاليات المصرية بالخارج عددا من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية، وإعلان التأييد والدعم للمرشح، وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

-نظمت الجالية المصرية في أمريكا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية فى الساحل الشرقى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر

- كما نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأييدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- أيضا نظمت الجالية المصرية في جنيف، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.