الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس حملة السيسي الانتخابية: صدر لنا توجيهات بتخفيض الدعاية إلى حدودها الدنيا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية، فيتو

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حريصة على الابتعاد عن أجهزة الدولة.

تكافؤ التغطية بين السيسي ومرشحي الرئاسة

وأضاف: "نرى أن هناك تغطية وتعاملا متكافئا بين مرشحنا وباقي المرشحين، ولا نقترب من أجهزة الدولة ولا نتعامل مع أجهزة الدولة".

 

المؤتمرات الشعبية لحملة السيسي

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمرات الحملة كلها مؤتمرات شعبية ومن القيادات المحلية والقيادات الطبيعية، مواصلا: "هذا هو الدستور والقانون ونحن حريصون على تطبيقهما".

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سقف الإنفاق الانتخابي

وحول التعامل مع سقف الإنفاق الانتخابي، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هذا السقف يحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد توصيات الحوار الوطني، ولكن يتم التعامل مع الوضع الحالي.

 

سقف الدعاية الانتخابية 

وواصل: "القانون يقول إن سقف الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى أو قبل جولة الإعادة 20 مليون جنيه، والقانون رسم بعض الإجراءات الدقيقة التي تضمن أن تكون هناك رقابة شديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية الانتخابية فقالت إنه لا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا من حساب يتم فتحه بمعرفته".

 

تخفيض الدعاية الإنتخابية

وأكمل رئيس حملة المرشح الرئاسي السيسي: "الجنيه الذي يتم وضعه في الحساب تكون الهيئة على علم به، وكذلك الجنيه الذي يسحب منه، وصدر لنا توجيه بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا، والمؤتمرات التي ننظمها محدودة ونعتمد على اللقاءات".

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