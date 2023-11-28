محمود فوزي: السيسي عاقد العزم على مواجهة التحديات بمساندة شعبية واسعة وبدائل كثيرة

الانتخابات الرئاسية، قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن التحديات التي ستواجه الرئيس القادم لا يمكن حصرها في تحدٍ واحد، فهناك تحديات بالمجال الأمني والسياسي والعسكري، وتحديات اقتصادية، وتحديات مجتمعية.

مواجهة التحديات

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "مرشحنا عاقد العزم على مواجهة هذه التحديات بمساندة شعبية واسعة، وتعجبني كلمة دائما يقولها وهي الصبر الواثق، إن كان لدينا هذا الأمر سنكون قادرين على مواجهة أي تحديات".

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الاهتمام الشعبي بغزة

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ الأحداث التي حدثت في فلسطين وغزة أثرت على تركيز المواطنين المصريين في قضية الانتخابات، لكنها كشفت في الوقت ذاته على نوع من أنواع المقارنة الداخلية التي حدثت عند كل مواطن مصري.

تغير تفكير المواطن

وأوضح: "كل مواطن مصري بعد أن كان يفكر في منطقته فقط، أصبح يقارن بين وضعه ووضع بلدان كثيرة، وبدأ يستشعر أهمية الأمن والأمان التي يحظى بها في بلده، وبخاصة أن سلعة الأمن مرئية ولا نشعر بها إلا عند فقدانها، ولكن بعد الأحداث الأخيرة عند الحدود الشمالية الشرقية، فإنني أتصور أن كل مواطن مصري راجع نفسه وبدأ يشعر بقيمة الأمن والأمان والمرافق العامة والبنية الأساسية، والانتخابات مسألة تفاعلية ويجب أن نتفاعل مع الأحداث، والأحداث فرضت نفسها، وأرى أن الأحداث ساهمت في زيادة وعي المصريين بأهمية القيادة صاحبة التجربة والتأهيل والخبرة الكبيرة في إدارة هذا الشأن".

الرؤية الانتخابية والبدائل



قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لن تعلن عن الرؤية الانتخابية التفصيلية لمرشحها إلا في مؤتمر صحفي مخصص لها، لكنها تنقسم إلى عدد من المحاور.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فارقا بين الرؤية والبرنامج، فالرؤية تحدد أهدافا يمكن الوصول إليها ببدائل كثيرة جدا ومشروعات كثيرة جدا، ورؤية مرشحنا تنقسم إلى محاور سياسية ومحاور اقتصادية ومحاور اجتماعية.

وأوضح أن المحور السياسي تستهدف الرؤية وجود تنوع وتعدد في الحياة السياسية ومزيد من المساحات في المجال العام، ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية وحرية الرأي والتعبير، ونركز على المحليات ودعم اللامركزية، ونظام انتخابي متوازن يراعي تمثيل الجميع، وتمكين وتعزيز المرأة والشباب.

وتابع أنه في ما يتعلق بالنظام الاقتصادي، نستهدف مواجهة التضخم بزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص عبر تراجع الدول خطوة أو خطوتين، وجذب الاستثمار الأجنبي والانفتاح على الاقتصاد العالمي، من خلال الموانئ والمناطق اللوجستية البرية والموانئ الجافة والتوسع في المطارات، لتقوية الصلات بالعالم الخارجي، ونحن نركز أكثر على تمكين القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد القومي.

وأكد أنه في الحوار المجتمعي نستهدف المزيد من المشاركة للمرأة والمزيد من الحماية للمرأة، وتمكين أكثر للشباب وتمكين مبني على تأهيل وعلى الطاقة والحيوية للشباب، وهذه مسألة واضحة في السنوات العشر الماضية، ونستهدف القضية السكانية، لأن النمو السكاني يجب أن يكون متوازنا، ونحن حريصون على التنمية الثقافية والحفاظ على الهوية المصرية، وسنتجه لبناء الإنسان بشكل كبير، برنامج طموح جدا ورؤية طموحة جدا لكنها تتطلب الكثير من العمل.