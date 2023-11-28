بالأرقام، المستشار محمود فوزي يستعرض نشاط حملة السيسي الانتخابية

استعرض المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عمل الحملة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم عقد 110 لقاءات، واستقبلت 2750 زائرًا، ونظمت 18 فعالية خارجية، و40 لقاءً مع المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأوضحت الحملة، أنه في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، للتواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث، اليوم، الثلاثاء.

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ويقوم رئيس الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي بعرض آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبلة.

وفي السياق عقدت الجاليات المصرية بالخارج عددا من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية، وإعلان التأييد والدعم للمرشح، وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

-نظمت الجالية المصرية في أمريكا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية فى الساحل الشرقى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر

- كما نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأييدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- أيضا نظمت الجالية المصرية في جنيف، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.