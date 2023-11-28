الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

إقبال من المواطنين على قافلة السويدات الطبية بالإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال القافلة،
جانب من أعمال القافلة، فيتو

شهدت القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في مركز شباب السويدات بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، إقبالا كثيفا من مواطني قرى القصاصين.  

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إجمالي عدد المنتفعين 

حيث استقبلت القافلة 1463 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

جانب من أعمال القافلة، فيتو

تخصصات القافلة 

ومن جانبه قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6  تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا. 

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جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

التثقيف الصحي 

بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.  

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

تفاصيل المنتفعين من القافلة 

وأكد أنه تم استقبال عدد 459  مواطنًا بعيادة الباطنة، و68  مواطنًا بالجراحة و101 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 62 سيدةً.  

 

بالإضافة إلى استقبال عدد 571 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 76  حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 56 حالة، كما استقبلت عيادة الأسنان عدد 70 حالة. 

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