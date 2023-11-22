رئيس إقليم القناة الثقافي يكتشف المواهب ببيت ثقافة ام خلف ببورسعيد (صور)

قامت أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بزيارة تفقدية للمرور علي المواقع الثقافية المختلفة وذلك ضمن خطة مرور مستمرة لمتابعة سير العمل ونشاط المواقع الثقافية التابعة لفروع الإقليم.

تفقد بيت ثقافة أم خلف

وشملت الجولة قام رئيس الإقليم بالمرور علي بيت ثقافة أم خلف ببورسعيد التابع لفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان المالكي، لبحث احتياجات الموقع ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال .

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توجيه بسرعة انتهاء نادي تكنولوجيا المعلومات

ووجه رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي خلال الجولة بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد نادي تكنولوجيا المعلومات للبدء في أعمال الصيانة المطلوبة ليكون أول نادي تكنولوجيا معلومات معتمد، وذلك وفقا للمواصفات لخدمه أهالي قرية ام خلف وقري جنوب بورسعيد.

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جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما تم خلال اللقاء بحث اعتماد نادي المواهب ونادي أدب الطفل ومتابعة صيانة السباكه والكهرباء اللازمه للموقع.

تفقد المكتبة العامة

كما تفقد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي المكتبة العامة وحضر ورشة فنية للأطفال تنفيذ منار نور الدين وابدي إعجابه بالموهبتين شهد ونور أحمد لإبداعهم في الفن التشكيلي، بالإضافة إلى إكتشاف المواهب منها الشاعر الصغير أسر وهبه من أبناء قرية ام خلف والذي قام بالقاء قصيده "تعظيم سلام".

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تسهيل كافة الإجراءات

وأكد رئيس الاقليم خلال الجولة علي ضرورة تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل بالموقع وتذليل العقبات والتوجيهات التي تساعد علي تطور الحراك الثقافي المتنوع والتطوير المستمر لآليات العمل.

وفي ختام الزيارة التُقطت صورة تذكارية تضم رئيس الإقليم والعاملين بالموقع والأطفال المشاركين في بالأنشطة الثقافية والفنية المقامة بالموقع، وذلك في حضور وليد فياض مدير الموقع، وسومية حسن أمينة المكتبه.



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