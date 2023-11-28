الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إيران ترصد الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج (فيديو)

حاملة الطائرات الامريكية،
حاملة الطائرات الامريكية، فيتو

رصدت البحرية الإيرانية الأسطول البحري الأمريكي الذي يحتوي حاملة الطائرات أيزنهاور  بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.

وأفادت وكالة "مهر" بأن البحرية الإيرانية ترصد أسطول البحرية الأمريكية بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.

 


رصد الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة

 

وبثت البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر فيه أنه تم رصد الأسطول الأمريكي المكون من حاملة الطائرات أيزنهاور "cvn-69 Eisenhower" والطراد "CG56" الفلبيني والمدمرة "DDG107 Gravely" والمدمرة "DDG63 Stettem" والفرقاطة الفرنسية "D-653 Longdong" من قبل أنظمة الاستخبارات غير المأهولة والمأهولة التابعة للبحرية قبل دخولها إلى مياه الخليج.

Advertisements

 

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان الأحد الماضي: إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية".


وأضافت أن حاملة الطائرات أيزنهاور ستقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.
 

إيران تطالب بإجراء تحقيق باحتمال استخدام إسرائيل الأسلحة الكيمياوية في حرب غزة

تطورات جديدة بشأن تحطم طائرة عسكرية لمشاة البحرية الأمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحرية الايرانية مياه الخليج الاسطول الامريكي حاملة الطائرات أيزنهاور مضيق هرمز أسطول البحرية الأمريكية

مواد متعلقة

البحرية الأمريكية تجري تدريبات بمشاركة 11 ألف جندي في شرق البحر المتوسط

خبير عسكري لفيتو: قوات المشاة البحرية الأمريكية قد تشارك في القتال ضد المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

مصادر: التراجع في قرار تأجيل موسم تصدير البرتقال فات أوانه

أول قرار من مارسيل كولر للاعبي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أحمد فهمي: طلاق أهلي أثر عليا ومتخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة 

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

الحزن يظهر على الخطيب أثناء مباراة الأهلي وسموحة ويغادر الملعب قبل النهاية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية