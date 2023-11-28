إيران ترصد الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج (فيديو)
رصدت البحرية الإيرانية الأسطول البحري الأمريكي الذي يحتوي حاملة الطائرات أيزنهاور بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.
وأفادت وكالة "مهر" بأن البحرية الإيرانية ترصد أسطول البحرية الأمريكية بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.
رصد الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة
وبثت البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر فيه أنه تم رصد الأسطول الأمريكي المكون من حاملة الطائرات أيزنهاور "cvn-69 Eisenhower" والطراد "CG56" الفلبيني والمدمرة "DDG107 Gravely" والمدمرة "DDG63 Stettem" والفرقاطة الفرنسية "D-653 Longdong" من قبل أنظمة الاستخبارات غير المأهولة والمأهولة التابعة للبحرية قبل دخولها إلى مياه الخليج.
وقالت القيادة الأمريكية، في بيان الأحد الماضي: إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية".
وأضافت أن حاملة الطائرات أيزنهاور ستقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.
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