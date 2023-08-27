الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تطورات جديدة بشأن تحطم طائرة عسكرية لمشاة البحرية الأمريكية

هليكوبتر، فيتو
هليكوبتر، فيتو

أصيب 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في تحطم طائرة عسكرية، اليوم الأحد، على جزيرة في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي إن 5 من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أن طائرة تقل أفرادا من الجيش الأمريكي تعرضت لحادث في أثناء مهمة تدريبية في الإقليم الشمالي بأستراليا، في حين قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (آيه.بي.سي) إن شخصا من المصابين حالته حرجة.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أستراليا أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 23 من مشاة البحرية الأمريكية.

وذكرت خدمتا الإطفاء والطوارئ أن شرطة الإقليم الشمالي تلقت تقارير عن تحطم طائرة في جزيرة ميلفيل.

كما قالت وزارة الدفاع: "تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية.

وأضافت أن الحادث وقع في جزيرة ميلفيل شمالي داروين في أثناء مهمة تدريبية تحمل اسم (بريديتورز رَن 2023).

وكثفت الولايات المتحدة وأستراليا، وهي واحدة من أهم حلفائها في منطقة المحيط الهادي، التعاون العسكري في السنوات الأخيرة في مواجهة الصين التي يتزايد استعراضها للقوة.

وقُتل 4 من الجنود الأستراليين الشهر الماضي خلال تدريبات ثنائية كبيرة عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهم في المحيط قبالة ساحل كوينزلاند.

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