إيران تطالب بإجراء تحقيق باحتمال استخدام إسرائيل الأسلحة الكيمياوية في حرب غزة

غزة الآن ، دعت إيران المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية وسائر المنظمات الدولية المعنية، إلى إجراء تحقيقات بشأن احتمال استخدام إسرائيل السلاح الكيمياوي خاصة غازات الأعصاب في حربها على قطاع غزة.

الكیان الإسرائيلي ارتكب الجرائم الأربع المحظورة دوليا



وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، رضا نجفي، خلال كلمته في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، إن "الكیان الإسرائيلي ارتكب جميع الجرائم الرئيسية الأربع المحظورة دوليا، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والعدوان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

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اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية



وأكد أن "هذه الجرائم تحمل هذا الكيان وداعميه المسؤولية الدولية، وبما يلزم تقديم مرتكبيها ومن يقف وراءها إلى يد العدالة"، داعيا إلى "إرغام إسرائيل، على الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية دون تأخير ومن دون أي شروط مسبقة".

صفقة تبادل الرهائن

و أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمَل أن تفرج عنهنَّ كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًّا ممن تحتجزهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.