دوري أبطال أوروبا، لاتسيو يخطف فوزا من سيلتيك ويعزز آماله في التأهل

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما على مضيفه سيلتك الاسكتلندي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي لاتسيو الإيطالي لاعبه المتألق شيرو إيموبيلي في الدقيقتين 82 و85.

بهذه النتيجة، يقفز فريق لاتسيو لصدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 8 نقاط، ويأتي فينورد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرًا سيلتك برصيد نقطة واحدة.

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ومن المنتظر أن يلتقى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه فينورد الهولندي بعد قليل، ضمن نفس الجولة من دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، خطف فريق شاختار الأوكراني فوزا هاما ضد نظيره رويال أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف فريق شاختار الوحيد اللاعب ميكولا ماتفيينكو في الدقيقة 12، ليحصد الفريق الأوكراني 3 نقاط غالية.

بتلك النتيجة رفع فريق شاختار رصيده للنقطة 9 ويصل للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف فريقي برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي، اللذان يلتقيان بعد قليل في مواجهة مثيرة، فيما يتذيل الترتيب فريق رويال أنتويرب البلجيكي بدون أي نقاط.

وبهذا يشتعل صراع التأهل إلي دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة السابعة، حيث يتساوى كل من برشلونة وبورتو وشاختار برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره بورتو في نفس الجولة العاشرة مساء اليوم، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيله الأساسي لمواجهة بورتو، اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 5 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم الفريق الكتالوني الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس ورافينيا.

تشكيل برشلونة

برشلونة: بينيا - كانسيلو - مارتينيز - أراوخو - كوندي - جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي

تشكيل بورتو

كوستا - زايدو - بيبي - كاردوزو - ماريو - جالينو - إيستوكيو - فاريلا - بيبي - طارمي - إيفانيلسون

ويتصدر بورتو ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف.

وخسر برشلونة في الجولة الماضية أمام شاختار بهدف دون رد، بينما فاز بورتو على أنتويرب بهدفين دون رد.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

موعد مباراة برشلونة وبورتو



ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو



وتذاع مباراة برشلونة وبورتو عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا



1- برشلونة: 9 نقاط

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 9 نقاط

4- رويال انتويرب: بلا نقاط