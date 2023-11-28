الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لموقعة ميلان وبوروسيا دورتموند

ميلان،فيتو
ميلان،فيتو

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي التشكيل الذي يخوض به المباراة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان أمام بروسيا دورتموند 

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - توموري - هيرنانديز - ثياو.

خط الوسط: لوفتس تشيك - ياسين عدلي - ريجنديرز.

خط الهجوم: شوكويزي - جيرو - بوليسيتش.

تشكيل بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبل.
الدفاع: هوميلز - رايرسون - شلوتيربيك - بن سبعيني
الوسط: سابيتزر - تشان - جيتينز.
الهجوم: رويس - فولكروج - مالين.

Advertisements

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الأول في سلم ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يأتي ميلان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

 ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 

1- دورتموند: 7 نقاط 
2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط
3- ميلان: 5 نقاط 
4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 6 HD

برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

وحجزت 6 فرق حسمت تأهلها الرسمي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، قبل الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند بن سبعيني ترتيب المجموعة السادسة تشكيل ميلان دوري ابطال اوروبا ستيفانو بيولي ميلان وبوروسيا دورتموند ميلان

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بورتو

دوري أبطال أوروبا، مبابي يقود باريس سان جيرمان في موقعة نيوكاسل

بايرن ميونخ يعلن تجديد عقدي نوير وبديله

دوري أبطال أوروبا، إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية متهم بطلب رشوة

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام سموحة ويمنح بيراميدز صدارة الدوري (صور)

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات الاحتلال باستئناف الحرب على غزة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

9 معلومات مهمة من وزارة الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية لـ محصول القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية