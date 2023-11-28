دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لموقعة ميلان وبوروسيا دورتموند
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي التشكيل الذي يخوض به المباراة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
تشكيل ميلان أمام بروسيا دورتموند
حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: كالابريا - توموري - هيرنانديز - ثياو.
خط الوسط: لوفتس تشيك - ياسين عدلي - ريجنديرز.
خط الهجوم: شوكويزي - جيرو - بوليسيتش.
تشكيل بروسيا دورتموند
حراسة المرمى: كوبل.
الدفاع: هوميلز - رايرسون - شلوتيربيك - بن سبعيني
الوسط: سابيتزر - تشان - جيتينز.
الهجوم: رويس - فولكروج - مالين.
ويحتل بروسيا دورتموند المركز الأول في سلم ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يأتي ميلان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا
1- دورتموند: 7 نقاط
2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط
3- ميلان: 5 نقاط
4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط
وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD
شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD
فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 5 HD
باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD
ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD
مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD
يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 6 HD
برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD
وحجزت 6 فرق حسمت تأهلها الرسمي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، قبل الجولة الخامسة لدور المجموعات.
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