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رياضة

دوري أبطال آسيا، الفيحاء السعودي يحافظ على آمال التأهل بالفوز على آهال 3/1

الفيحاء السعودي،
الفيحاء السعودي، فيتو

 دوري أبطال آسيا ، حافظ الفيحاء السعودي على آماله في التأهل بعد فوزه على آهال من تركمانستان بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ورفع الفيحاء السعودي رصيده للنقطة السادسة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى بفارق ست نقاط عن العين المتصدر والذي ضمن تأهله سابقا للدور الثاني رغم الخسارة اليوم 3-1 أمام باختاكور صاحب المركز الثاني بسبع نقاط بينما يتذيل آهال الترتيب بثلاث نقاط.

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وسيضمن متصدرو المجموعات العشر فقط من جميع أنحاء آسيا العبور إلى دور الستة عشر وسينضم إليهم أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني.

ويختتم الفيحاء مباريات المجموعة خارج ملعبه أمام باختاكور، بينما يستقبل آهال نظيره العين.

فيما خسر العين الإماراتي أمام نظيره باختاكور الأوزبكي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم نادي العين الإماراتي بالهدف الأول من هجمة منظمة انتهت بتسديدة أرضية للاعب عيسى خلفان، سكنت شباك باختاكور الأوزبكي في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، قلب الضيوف النتيجة بهدفين عبر هوجيمات أركانوف في الدقيقتين 55 و62، فيما أضاف المهاجم الصربي دراجان سيران الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ورغم الهزيمة، إلا أن العين حافظ على المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويليه باختاكور ثانيا بـ7 نقاط، وضمن العين تأهله في صدارة مجموعته بأبطال آسيا منذ الجولة الماضية.

وفي مباراة أخرى ضمن دوري أبطال آسيا، حقق فريق الهلال السعودي فوزا على مضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

سيطر الهلال السعودي على مجريات الأمور مبكرا، وأهدر فرصة في الدقيقة السادسة، بعد كرة طولية من وسط الملعب كاد أن يقابلها الشهري ولكن خرجت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 11، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد خلال تسديدة سافيتش، إلا أن الدوسري تصدى لها وسددها في القائم ومرت إلى خارج الملعب.

 

بعدها تعددت فرص الهلال السعودي، إلا أن جميعها باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى، لصالح الهلال بعد العودة لتقنية الفيديو تصدى لها مجددا سالم الدوسري وأهدرها أيضا بعدما تصدى لها الحارس، إلا أن البرازيلي مالكوم تابع الكرة في شباك الفريق الأوزبكي.

وفي الدقيقة 85، أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني لفريقه الهلال، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السعودي بثنائية نظيفة.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، حقق فريق نساجي مازندران الإيراني فوزا على مومباي سيتي الهندي بثنائية نظيفة.

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بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة من 5 مباريات، ومن خلفه نافباخور في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل المركز الثالث فريق نساجي الإيراني برصيد 6 نقاط، ويتذيل المجموعة مومباي سيتي بدون نقاط.

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