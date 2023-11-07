الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال آسيا، العين الإماراتي يكرر فوزه على الفيحاء السعودي ويتأهل لدور الـ16

العين الإماراتي والفيحاء
العين الإماراتي والفيحاء السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا، حقق العين الإماراتي فوزا هاما على نظيره الفيحاء السعودي، بثلاثية مقابل هدفين في، المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وواصل فريق العين انطلاقته الرائعة في دوري أبطال آسيا ليصل إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة من 14 مباريات ويتصدر المجموعة الأولى، ويضمن التأهل إلى الدور الثاني.

سيطر العين الإماراتي على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى وأهدر أكثر من فرصة قبل أن ينجح في تسجيل هدفين عن طريق التوجولي لابا كودجو في الدقيقتين 30 و40، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثنائية نظيفة. 

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وفي الشوط الثاني، نجح الفيحاء في تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق أنطوني نواكايمي في الدقيقة 53، لتشتعل المباراة.

وفي الدقيقة 60، سجل المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي هدفا رائعا في مرمى نادي الفيحاء السعودي، قبل أن ينجح الفيحاء في تسجيل هدف في الثواني الأخيرة عن طريق  مهند أحمد القيضي، لينتهي اللقاء بفوز العين 3 / 2.

وسجل سفيان هدفه السادس هذا الموسم بقميص العين في مختلف المسابقات خلال 11 مباراة، وهدفه الأول في دوري الأبطال.


وكان العين اكتسح ضيفه الفيحاء السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وحسم العين الفوز في الشوط الأول بعد تسجيل هدفين، حيث افتتح كوامي أوتون باب التسجيل في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف أليخاندرو روميرو "كاكو" النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أحرز العين هدفه الثالث عن كاكو بالدقيقة 67، قبل أن يقلص الفيحاء الفارق بقدم نواف الحارثي في الدقيقة 84، ليعود العين ويسجل الهدف الرابع عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 90.

 

ترتيب مجموعة العين والفيحاء في دوري أبطال آسيا 

بتلك النتيجة يرفع العين رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تراجع الفيحاء إلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وفي المركزين الثاني والثالث يتساوى باختاكور الأوزبكي وأهال التركماني برصيد 4 نقاط لكل منهما.

 

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