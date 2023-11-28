ميتروفيتش يسعى لرقم مميز مع الهلال أمام نافباخور الأوزبكي بأبطال آسيا

أبطال آسيا ، يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره فريق نافباخور نامانجان، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

و يستهدف الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، رقما مميزا في دوري أبطال آسيا خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي، مساء اليوم.

وبحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية أن الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، يسعى لمعادلة رقم مواطنه دراجان سيران، مهاجم باختاكور الأوزبكي برصيد 6 أهداف، كأكثر لاعب صربي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال آسيا،

وسجل دراجان سيران، 6 أهداف في دوري أبطال آسيا كهداف للاعبين الصرب في المسابقة خلال 29 لقاء، بينما ألكساندر ميتروفيتش، أحرز 5 أخداف في 4 مباريات فقط خلال النسخة الحالية بقميص نادي الهلال السعودي.

ولم يسجل الصربي دراجان سيران أي هدف مع ناديه باختاكور الأوزبكي خلال مباراتين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وكان الصربي ألكساندر ميتروفيتش، انضم لصفوف نادي الهلال السعودي، قادما من فولهام الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات، في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات وهو نفس رصيد نافباخور، لكن الفريق السعودي يتفوق بفارق الأهداف، وبحال فوزه، سيضمن الصدارة بفارق المواجهات المباشرة أمام نافباخور لصالحه بعد أن تعادل معه ذهابا 1 - 1.

ويأمل فريق الهلال في الحفاظ على سلسلة انتصاراته هذا الموسم، حيث لم يتعرض الموج الأزرق لأي هزيمة في أي مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.

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تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو، محمد القحطاني، روبن نيفيش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر متروفيتش.

موعد مباراة الهلال اليوم ضد نافباخور



وتنطلق مباراة الهلال ونافباخور في بطولة دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتواجد فريق الهلال ضمن المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب نافباخور الأوزبكي ونساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي.



وحقق الهلال، نتائج جيدة في الملاعب الأوزبكية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2 وخسر مرتين.

ولعب الهلال، أولى مواجهاته في أوزبكستان أمام ماشال وانتهت بخسارة الأزرق 2ـ1 في 2006، وآخر المواجهات في 2016 أمام لوكومتيف الذي تسبب بخروج الفريق السعودي من دور الـ 16 بفوزه 2ـ1، بعدما انتهى الذهاب في الرياض بالتعادل السلبي.

فيما يتساوى الهلال ونافباخور في الرصيد بـ10 نقاط ويليهما نساجي الإيراني بـ3 نقاط ثم مومباي سيتي بدون رصيد بعد مرور 4 جولات.

وذكر تقرير سعودي، اليوم الإثنين، أن سالم الدوسري قائد الهلال السعودي، سيخضع لاختبارات لياقية اليوم.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الاختبارات ستحدد مدى إمكانية مشاركة الدوسري أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي غدا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان الدولي السعودي سالم الدوسري قد غادر مع بعثة الفريق إلى أوزبكستان أمس الأحد استعدادا للمباراة، بعد تعافيه من إصابة المفصل والركبة.

وأوضحت المصادر نفسها أنه من المرجح غياب المدافع حسان تمبكتي عن صفوف الهلال في المباراة المقررة أمام النصر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي بسبب إصابة في العضلة الخلفية للساق، والتي حرمته من السفر مع بعثة الفريق إلى أوزبكستان.

وحقق الهلال فوزًا ساحقا بتسعة أهداف مقابل لاشئ على فريق الحزم في المبارة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

وحسب ما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه دياز، فأن الهلال السعودي بات النادي الأقرب للحصول على خدمات لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن الهلال دخل على خط الصراع مع قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي للتعاقد مع لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح أن قلة مشاركة لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ستفتح الباب أمام رحيله عن الملكي، للبحث عن المزيد من الدقائق.

ولعب الدولي الكرواتي 13 مباراة في مختلف البطولات رفقة ريال مدريد في الموسم الحالي، بواقع 601 دقيقة فقط.

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا في الانتقالات الشتوية الجارية، مما يجعل إدارة الملكي توافق على رغبته بالرحيل.

وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.

لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".

وكيل مودريتش يفتح باب الانتقال إلى الدوري السعودي

ونقل موقع "90min" عن وكيل النجم الكرواتي، قوله: "مودريتش يفكر حاليًّا فقط في ريال مدريد، لكن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي ممكنة إذا كان العرض مناسبًا".

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الاتحاد والأهلي فتحا محادثات مع وكيل لوكا مودريتش بشأن انتقال محتمل لدوري روشن.

ورغم أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، فإن غاليتي أكد أن الاتحاد والأهلي يريدان التوقيع مع اللاعب في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

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