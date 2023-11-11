السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الفيحاء يتعادل سلبيًا أمام الاتفاق

الاتفاق، فيتو
الاتفاق، فيتو

الدوري السعودي، تعادل الاتفاق أمام نظيره الفيحاء سلبيا في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

 

وشهد اللقاء ندية بين الفريقين وأضاع لاعبو الاتفاق أكثر من هدف في مباراة شهدت تألق فلاديمير ستويكوفيتش حارس فريق الفيحاء.

 

تشكيل الاتفاق 

حراسة المرمى: فيكتور 

خط الدفاع: راضي العتيبي، مارسيل تيسراند، جاك هيندري، عبدالله الخيبري 

خط الوسط: حامد الغامدي، علي هزازي، فاينالدوم 

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خط الهجوم: حمدان، كايسون، جراي 

 

مالديني يقترب من عمل إداري في نادي اتحاد جدة 

ومن ناحية أخرى بات الإيطالي باولو مالديني، المدير التقني السابق لنادي ميلان، قريبا من الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بشبكة "أكس": "باولو مالديني، المرشح الرئيسي ليصبح المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة".

وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ظل وجود عرض جاد من النادي السعودي".

وكانت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لنادي ميلان، أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

وساهم مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، قبل الرحيل عن إدارة الروسونيري بعدها بعام واحد.

ويسعى اتحاد جدة للحفاظ على لقب دوري روشن، الذي توج به في الموسم الماضي، علما بأن الفريق يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

اتحاد جدة يعود للفوز بعد 50 يوما 

أوقف اتحاد جدة سلسلة تعثراته في الدوري السعودي بعد صيام دام 50 يوما، منذ  الفوز على الفتح في جدة 2-1.

وكان اتحاد جدة تعادل بعدها مع الفيحاء والتعاون والحزم، وخسر من الأهلي والشباب.

ونجح الاتحاد ولأول مرة منذ الجولة الرابعة، الفوز بفارق هدفين أو أكثر، بعد الفوز على الوحدة 3-0.

كما كرس اتحاد جدة عقدته لأبها بتحقيق الفوز الثامن والسادس على التوالي مقابل 3 هزائم، كما واصل سلسلة نتائجه الكبيرة أمامه في ملعبه بجدة، بعد أن انتصر عليه في آخر زيارتين 6-1 و4-0.

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الدوري السعودي الاتفاق الفيحاء دوري روشن السعودي تشكيل الاتفاق

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