الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير البترول: برنامج الإصلاح ساهم في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات

اجتماع الجمعية العامة
اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول، فيتو

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها.  

 

وأشار إلى أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصري شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم موجها التحية والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد وعمل وإخلاص وعطاء أتى ثماره خلال تلك الفترة.

وأكد الملا أهمية تجديد العهد للوطن على الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.

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جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر  النقابة بالقاهرة ولقاءه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول.

وأكد الوزير أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما على المشاركة الإيجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، مؤكدا أهمية تكرار نفس الصورة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص على ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية.

ومن جانبه، أعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره باسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه على الحضور للنقابة والمشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين.

ولفت إلى أن حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه أول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ ١٤ عاما، مشيرا إلى حرص الوزير الدائم على المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم على كافة المستويات.
وقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران بإهداء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع.

 

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