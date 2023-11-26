بتروجت تنفذ مشروع تطوير مجمع التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول
نفذت شركة بتروجت أعمال تطوير وتحديث مشروع مجمع التفحيم لشركة السويس لتصنيع البترول والذي يشتمل علي وحدة إنتاج البوتجاز لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت (منخفض القيمة) وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة حيث تتم أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ عن طريق إئتلاف بين شركتى إنبي وبتروجت.
ويتضمن مجال أعمال بتروجت تصميم وتوريد وحدات SRU, fired heater & Coker furnace بالإضافة إلي كافة الأعمال المدنية من خوازيق وأعمال خرسانة وأعمال الهياكل المعدنية وتركيب المعدات وأعمال المواسير وأعمال مستودعات تخزين بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والأجهزة.
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