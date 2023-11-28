الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

كارول سماحة عن فوز السعودية بتنظيم معرض "إكسبو 2030": مش غريب على المملكة

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

كارول سماحة، هنأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المملكة العربية السعودية بفوزها بتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “مش غريب على المملكة العربية السعودية الفوز والنصر.. مبروك للمملكة استضافة #اكسبو_السعودية2030 مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبروك لولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، القائد اللي نجح برؤيته وحكمته يخلّي بلده محط أنظار كل العالم”.

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ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم  الإعلامي عمرو أديب  المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية  للخوض في مشاعر مع الشاعر الراحل".

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كارول سماحة المطربة اللبنانية كارول سماحة معرض إكسبو السعودية الرياض

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