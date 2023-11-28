مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض أكسبو الدولي 2030
أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي لعام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، مؤكدة ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.
وأكدت مصر أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.
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