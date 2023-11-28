الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض أكسبو الدولي 2030

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي لعام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، مؤكدة ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

وأكدت مصر أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.

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وزارة الخارجية السعودية مصر

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