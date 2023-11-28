برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

ازمة انقطاع الكهرباء، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء اللجان بالبرلمان تطرق إلي مسألة توفير العملة الصعبة لاستيراد المازوت والمواد الخام المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء.

استبدال فترات انقطاع الكهرباء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": تناقشنا مع رئيس الوزراء حول تغيير واستبدال فترات انقطاع الكهرباء شهريا داخل كل منطقة أو المركز والمحافظة وهناك تفهم لهذا الأمر.



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استمرار أزمة انقطاع الكهرباء

وأكد: أزمة انقطاع الكهرباء مستمرة خلال الفترة المقبلة، بسبب الظروف الاقتصادية وعدم توفير العملة الصعبة لاستيراد المازوت والمواد الخام لتشغيل المحطات.



أسعار شرائح الكهرباء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشًا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشًا، وذلك وفقًا لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهًا، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جدًا.



كما أكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

جاء ذلك تعقيبا على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في العديد من القضايا، من بينها ملف انقطاع الكهرباء.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارًا موسعًا مع النواب، خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.