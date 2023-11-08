الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

خطة تخفيف الأحمال
خطة تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء

خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء يتم تحديدها يوميا وهي متغيرة من ساعة إلى ساعتين ولمرة واحدة يوميًا وفي حالة زيادتها يكون بسبب عطل ما.

اسباب اختلاف مدة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء

وأضافت المصادر أن وزارة البترول الثروة المعدنية ومجلس الوزراء هما من يحددا نسب تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية وذلك بناء على ضغوط الغاز والمازوت وكمياته المتاحة لمحطات توليد الكهرباء لإنتاج الكهرباء.

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وأشارت المصادر، إلى أن انتهاء خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء غير مرتبط بفصل الشتاء، وإنما يرتبط بتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة اللازمة.

تعديل مواعيد تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء 

وأوضحت المصادر إلى أن خطة تخفيف الأحمال تصل الي مركز التحكم القومي في تمام الساعة 10 صباحًا وتم العمل بها منذ الساعة 11 صباحا وحتى الـ3 فجرًا، حيث تم تعديل خطة تخفيف الأحمال المعلنة من قبل مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي، لتخفيف الأحمال علي محطات توليد الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود.

يذكر أن مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن مركز التحكم القومي تلقى تعليمات بداية الأسبوع الجاري بالعودة إلى نظام الساعة الواحدة لخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد توافر إمداد الوقود والغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة اللازمة للتشغيل.

وأضافت المصادر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تطبيق التعليمات الجديدة لخطة تخفيف الأحمال بفصل الكهرباء لمدة 60 دقيقة فقط، وفقا لجداول تخفيف الأحمال التي تم إعلانها في وقت سابق من جانب مجلس الوزراء.

أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء 

 وكان المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة  أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء 

 وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

جدول يوضح كمية الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2023

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

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