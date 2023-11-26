التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مركز التعليم المدنى بالجزيرة، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف في مصر ودعم القيادة السياسية والحكومة، سيتم استبدال مقر الكاف في 6 أكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على أن مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق لخطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية مشيدا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الافريقية فى الآونة الأخيرة.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة التى تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولى بصفة خاصة اهتمام كبير بالرياضة الافريقية وتطويرها.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية، فيتو

كما تم الاتفاق على ابرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتى ستتولى تنفيذ وانشاء المقر الجديد للاتحاد.

وزير الرياضة يشارك في احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا

من ناحية أخرى، شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاحتفالية الخاصة بعيد الطفولة والتى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الثقافة ووزير التربية والتعليم ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره وامتنانه للجهود التى بذلها المجلس القومي للطفولة والامومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنظيم تلك الاحتفالية والتي تأتي تحت شعار "حلمنا حقنا.. صوت الطفل".

Advertisements

وزير الشباب والرياضة يشارك فى احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا، فيتو

كما تقدم أشرف صبحي بالتهنئة إلى النشء بمناسبة الاحتفال بـ عيد الطفولة والذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام والذي انطلقت أول احتفالية به منذ 1954، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تقليدا عالميا يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة وتعزيز الترابط بين مختلف المجتمعات لتحقيق أعلى معدل من التمكين الشامل لأطفالنا.

وزير الشباب والرياضة يشارك فى احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا، فيتو

وتابع أشرف صبحي: “في وزارة الشباب والرياضة نجحنا في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية الطلائع والنشء، من خلال تطوير وإنشاء مراكز الشباب والمدن الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، كما طورنا العديد من المدارس والأكاديميات الرياضية للأطفال فى مختلف الألعاب وقمنا بتنظيم العديد من البطولات والمسابقات الرياضية لهم”.

وزير الشباب والرياضة يشارك فى احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا، فيتو

وأكمل وزير الشباب حديثه عملنا على تنمية المهارات الحياتية للنشء من خلال تنظيم وتنفيذ العديد من البرامج ومنها برامج التأهيل والتدريب وبرامج التطوع وبرامج الوعي الصحي، كما ركزنا على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الى تعزز روح التعاون مثل الأنشطة التطوعية والرحلات والمعسكرات، كما بلغ عدد البرامج والأنشطة للنشء خلال الخمس سنوات الماضية 234 برنامج قومي والتى بلغ عدد الأطفال المستفيدين فى تلك البرامج الى ما يقرب من 6 ملايين طفل.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كرم جابر لاعب المنتخبنا القومي للمصارعة، والذي عاد مرة أخرى لممارسة اللعبة بعد ابتعاده عنه منذ 7 سنوات على أمل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه التام للبطل الأولمبي كرم جابر ودعمه التام ايضا لجميع لاعبي المنتخاب القومية فى جميع الألعاب.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس، فيتو

واستمع وزير الشباب والرياضة من مدرب اللاعب كرم جابر لبرنامج الاعداد الذي يخوضه اللاعب حاليا فى مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس، فيتو

وتوجه كرم جابر بالشكر الى وزير الشباب والرياضة على حرصه على دعمه قبل خوض المنافسات المؤهلة للاولمبياد القادم والتى تمثل دفعة معنوية قوية مع وعده للوزير والجماهير المصرية على قدرته على التأهل للاولمبياد وتحقيق ميدالية لمصر بباريس 2024.

جدير بالذكر ان لاعبنا الأولمبي كرم جابر قد اتفق مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول وتحقيقه الميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.