بلدية غزة: الهدنة كشفت تدمير الاحتلال أحياء سكنية بشكل كامل

أخبار غزة الآن، أكد حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، تعطل الخدمات الأساسية في البلدية جراء العدوان الإسرائيلي، وتسيير الأعمال في القطاع بأقل الإمكانات.

حجم الدمار الكامل بقطاع غزة

وأضاف خلال تصريحات بقناة “القاهرة الإخبارية”: «الهدنة في قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير في المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل، ووجود تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال الخطوط الناقلة».

تكدس النفايات الصلبة في مدن وشوارع غزة

وتابع:«نعمل على إزالة نحو 40 ألف طن من النفايات الصلبة التي تتكدس في مدن وشوارع غزة»، لافتًا إلى الحاجة لآليات ومعدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء أسفل أنقاض المباني المهدمة في غزة.

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وقال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إن الحياة المؤقتة عادت الى الاهالى فى قطاع غزة بالتزامن مع انطلاق الهدنة الاولى وامتدادها الى يومين آخرين، مما جعل البعض يمارس حياته بشكل آمن لحد ما دون قصف وإصابات.



وأوضح الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الاخبارية، ان الاحتلال الاسرائيلي يجب عليها الالتزام بالقوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين، بالاضافة إلى التزام بنود الاتفاقيات الدولية.

وتابع الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن امتداد الهدنة الى يومين آخرين يساعد على ادخال الكثير من المساعدات الإنسانية والوقود التي يحتاجها المدنيين فى غزة بشكل يومى، مشيدا بدور مصر التى تحرص على ادخل كافة المساعدات الانسانية التي يحتاجها قطاع غزة